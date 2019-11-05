Вуличенко заверила, что не уводила нынешнего мужа из семьи

Когда она познакомилась с супругом он был еще женат.

Актриса Екатерина Вуличенко в студии программы «Судьба человека» заявила, что не уводила своего нынешнего супруга Марата из семьи. По ее словам, мужчина уже не жил с прежней женой. У них шел бракоразводный процесс. Также она вспомнила их историю знакомства.

«Нашей встрече вполне могло не быть. Это был февраль. Зимний вечер. Меня уговаривали поехать подруги на день рождения, но я не хотела. В итоге все-таки согласилась. Супруг, как он сейчас говорит, боялся меня увидеть, когда я вошла. Он не хотел видеть, какая я. Когда мне казалось, что я никого не встречу, то вдруг я нашла любимого человека», — сказала Екатерина Вуличенко.

больше по теме Вуличенко не заводила романов с актерами лишь по одной причине По словам актрисы, мужчины ее профессии попросту легкомысленные.

По словам актрисы, будущий супруг с первого дня одаривал ее цветами. После каждого спектакля ее ждала огромная корзина цветов. Так продолжалась полтора года пока она сама не сказала супругу, что цветов в ее жизни уже достаточно.

«Я познакомила дочку с будущим мужем сразу. Они подружились. Это очень важно, как человек относится к моему ребенку. При этом муж был женат во время нашего знакомства. Но они расстались с женой. У них шел бракоразводный процесс. Моя совесть абсолютно чиста. Я не уводила его из семьи. Я бы никогда не взяла на себя такую ответственность. Это плохая карма, за которую потом пришлось бы заплатить», — заявила Вуличенко.