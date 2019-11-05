Нянечка миасской больницы, умывшая пациентку половой тряпкой, уволена не будет

Руководство миасской больницы, где уборщица протирала лицо пациентки зловонной тряпкой, отреагировало на инцидент спустя сутки после появления видео в Сети. Напомним, в понедельник, 4 ноября, пользователи интернета могли увидеть ролик, на котором сотрудница клининговой компании хамит больной пациентке, а затем обмакивает половую тряпку в воду с испражнениями и умывает ею оппонентку.

Долгое время никаких комментариев от сотрудников больницы не было. Свою позицию медицинское учреждение озвучило лишь 5 ноября. Журналистам «Подъема» заявили, что видео отправят в прокуратуру, потому что оно нарушает закон о врачебной тайне. Таким образом, оператор ролика может быть привлечен к ответственности. Что же касается самой уборщицы, то с ней вопрос до конца не решен – будет ли женщина уволена, не сообщается. Известно лишь, что ее также намерены привлечь к дисциплинарной ответственности, но дело может закончиться выговором или штрафом.