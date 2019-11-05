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«За жрачку Родину продашь»: на Камчатке опекунша издевалась над трехлетним ребенком

Женщина заставляла голодного мальчика жевать блин, а затем выплевывать его.

«За жрачку Родину продашь»: на Камчатке опекунша издевалась над трехлетним ребенком
Расстроенный ребенок. Фото: КП/Щипицина Юлия

На Камчатке опекунша избивала трехлетнего ребенка и заставляла голодного малыша выплевывать пережеванные блины. Жутчайшее видео привлекло внимание общественности в Сети. На опубликованных кадрах видно, как у обеденного стола стоит малыш, рядом с ним с бутылкой спиртного на столе сидит обвиняемая. Она заявляет несчастному мальчику, что недовольна им, потому что он «за жрачку Родину продаст».

Мальчик, услышав грубость, начинает хныкать. На это опекунша реагирует достаточно резко: «Успокоился, ****! Бесишь ты меня, не могу уже». После короткого диалога женщина бьет несчастного малыша по голове.

В какой-то момент обвиняемая сжалилась над ребенком и предложила ему съесть блин. Однако в последний момент вновь передумала и стала требовать пережеванную еду обратно.

В Следственном комитете рассказали, что мальчик является сиротой — его мать лишили родительских прав. Опекунство над ребенком взял дядя. Подобными методами новоиспеченные родители пытались добиться послушания, отмечает КАМ24.

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«За жрачку Родину продашь»: на Камчатке опекунша издевалась над трехлетним ребенком
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