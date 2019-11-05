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Что придумали мошенники для обмана при покупке квартиры

При сделках с недвижимостью убедитесь в том, что имеете дело именно с собственником жилья.

Что придумали мошенники для обмана при покупке квартиры
Покупка жилья - благодатная сфера для мошенников. Фото: via Globallookpress.com

Лента.ру опубликовала результаты исследования крупной юридической компании, которая проанализировала обращения граждан, которые стали жертвами мошенников в ходе сделок купли-продажи недвижимости. Из более чем 120 дел юристы вывели четыре самые распространенные схемы обмана россиян.

Выяснилось, что 34% обращений приходится на случаи, в которых клиент работал не с собственником квартиры. Это был либо агент, либо «представитель» владельца с поддельной доверенностью на продажу жилья. Уже после заключения сделки покупатель может узнать, что реальный собственник не хочет продавать свое имущество.

23% мошенничеств приходится на продажу доли квартиры под видом комнаты в коммуналке. Риелтор «впаривает» покупателю конкретное помещение, а потом выясняется, что у продавца, по соглашению с другими дольщиками, была в собственности другая часть, поменьше.

19% обращений к юристам касается продажи апартаментов под видом жилой квартиры. Так вас могут «поселить» в коммерческое помещение, которое никто из предпринимателей не захотел использовать под бизнес.

15% приходится на продажу квартиры с договором долевого участия в доме, который не прошел государственную комиссию. Скорее всего, это здание никогда не будет введено в эксплуатацию и заселиться в него будет просто невозможно.

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Что придумали мошенники для обмана при покупке квартиры
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