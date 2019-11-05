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Вуличенко не заводила романов с актерами лишь по одной причине

По словам актрисы, мужчины ее профессии попросту легкомысленные.

Вуличенко не заводила романов с актерами лишь по одной причине
Вуличенко никогда не встречалась с актерами/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Вуличенко, которая получила широкую известность после выхода на экраны картины «Звезда» в 2002 году, стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она объяснила, почему в ее жизни не было ни одного романа с актерами.

Екатерина Вуличенко. Фото
Вуличенко не крутила романов с актерами/http://globallookpress.com/

Ведущий Борис Корчевников сказал, что наверняка она была избалована мужским вниманием со стороны актеров. Вуличенко ответила, что ей нравится дружить с людьми из ее профессии, но о любви с ними она никогда не думала.

«Я, наверное, исключительная женщина в этой профессии. У меня никогда не было романов с актерами. Никогда, ни одного. Я всегда тянулась к сильным личностям, а парни-актеры они все-таки немного легкомысленные. Может быть из-за моего математического склада ума так происходило», — заявила Екатерина Вуличенко.

Звезда отметила, что по-настоящему нашла свое счастье только со вторым супругом. «Моя настоящая любовь — это мой муж, за которым я замужем сейчас. Это серьезно, без всяких шуток. Я любила предыдущего мужа, но я понимаю, что настоящая любовь пришла ко мне только сейчас», — заявила актриса.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕкатерина ВуличенкоПрограмма "Судьба человека"
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Вуличенко не заводила романов с актерами лишь по одной причине
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