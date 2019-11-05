Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Сразу несколько крупных российских банков отказались принимать материнский капитал как первый взнос по ипотеке. На это уже не первый месяц на профильных форумах жалуются потенциальные покупатели. Люди рассказывают, что услышали отказ на просьбу оформить жилищный кредит в Сбербанке, ВТБ, «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Райффайзенбанке», МКБ и «Совкомбанке».

В пресс-службах банков факт происходящего не отрицают, но своей вины в этом не видят. Так, в представительстве Сбербанка «Известиям» пояснили, что причина такой меры кроется в застройщиках — далеко не все подрядчики готовы ждать, когда ПФР перечислит им деньги.

В Центробанке нарушений также не усматривают. Отказывая гражданам в услуге, финансовые организации закона не нарушают, ведь договоренность о внесении указанных 20% достигается по факту, «а не при наличии права претендовать на кредит».

На сегодняшний день лишь 5–6% покупателей используют материнский капитал в качестве первоначального взноса. Множество бумажных проволочек, сложности во взаимодействии с застройщиками и поиск нужного банка усложняют приобретение недвижимости, поэтому россияне ищут альтернативные варианты.