«Анжелика в шикарной форме»: Агутин восхищается фигурой 50-летней жены

Музыкант Леонид Агутин заявил, что даже спустя 22 года он без ума от своей жены — певицы Анжелики Варум. Как он отметил, с годами их отношения из романтичных стали прагматичными, но меньше любить свою жену он не стал.

«Анжелика находится в шикарной форме. Ей в этом году исполнилось пятьдесят лет. Кто в ее возрасте может похвастаться такой формой? Я до сих пор не понимаю, сколько ей лет», — заметил Леонид Агутин.

Он честно признался, что в его жизни в молодости было много соблазнов. Как сказал музыкант, он бы мог до сих пор «пользоваться чем-то одноразовым», но он пошел по другому пути. Нашел человека, который с ним навсегда.

больше по теме Агутин недоволен тем, что его дочь ушла от кубинского барабанщика Елизавета в течение нескольких лет встречалась с парнем по имени Марк.

Музыкант заметил, что получает интеллектуальное, сексуальное, кулинарное и эстетическое удовольствие от общения с супругой. Он считает, что его жена — именно та женщина, на которой держится мир. А вот что она нашла в нем, он так до сих пор до конца и не понял. Музыкант заметил, что не ревнует жену к другим мужчинам. Ему очень нравятся ее наряды на сцене. В то же время в обычной жизни, например, дома она другая. Домашняя и красивая, сообщает «Собеседник».

Напомним, что романтические отношения в звездной паре завязались в 1996 году. Именно тогда музыканты приняли участие в музыкальном туре «Проголосуй или проиграешь». Они вместе ездили с концертами по городам страны и агитировали голосовать на выборах за Бориса Ельцина.