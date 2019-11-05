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Дочь Машкова с грустью пожаловалась на низкий интеллект

Речь идет о результатах теста на EQ.

Дочь Машкова с грустью пожаловалась на низкий интеллект
Мария Машкова. Фото https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/

Мария Машкова прошла тест на эмоциональный интеллект (EQ) и пришла к неутешительным выводам.

Внучка Владимира Машкова где-то прочитала, что успеха зачастую добиваются вовсе не люди с высоким IQ, как это принято считать, а с хорошим уровнем EQ. Вдохновившись этой информацией, актриса прошла тест. Однако результаты ее разочаровали — в эмоциональном интеллекте у нее есть явные пробелы. Хуже всего у Марии дела обстоят с самоорганизацией.

«После теста мне составили список глав, на которые надо обратить особое внимание. Открываю главу пять американской книги про эмоциональный интеллект, а она мне в первом же предложении цитирует «Войну и мир»: «Главные воины – это время и терпение». Отложила. Взяла с полки Толстого. Легла. Лев Николаевич рядом. Не читаю. Просто лежим молча. Подождем. Потерпим», — остроумно прокомментировала актриса.

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Дочь Машкова с грустью пожаловалась на низкий интеллект
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