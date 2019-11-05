Дочь Машкова с грустью пожаловалась на низкий интеллект

Мария Машкова прошла тест на эмоциональный интеллект (EQ) и пришла к неутешительным выводам.

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Внучка Владимира Машкова где-то прочитала, что успеха зачастую добиваются вовсе не люди с высоким IQ, как это принято считать, а с хорошим уровнем EQ. Вдохновившись этой информацией, актриса прошла тест. Однако результаты ее разочаровали — в эмоциональном интеллекте у нее есть явные пробелы. Хуже всего у Марии дела обстоят с самоорганизацией.