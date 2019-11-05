НОВОСТИ

Пугачева на концерте назвала имя человека, который первым разглядел ее талант

На выступлении в Белоруссии она посвятила ему свою песню «Серое пальто и кофе в граненом стакане».

Пугачева на концерте назвала имя человека, который первым разглядел ее талант
Пугачева поблагодарила Трифонова/http://globallookpress.com/

 Алла Пугачева во время своего выступления в столице Белоруссии Минске назвала имя человека, который, как она считает, первым разглядел ее талант и дал билет на большую сцену.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева назвала имя человека, которому особенно благодарна/http://globallookpress.com/

Примерно в середине выступления Примадонна, которая к тому времени уже сменила один из нарядов, появившись в красной пачке, кедах и картузе, сказала: «Эту песню я хочу посвятить человеку, который первый поверил в меня – Владимиру Трифонову», — заявила звезда и спела свой хит «Серое пальто и кофе в граненом стакане».

Отметим, что имя Владимира Трифонова было единственным, которое произнесла Примадонна со сцены за весь вечер. Этот человек много лет назад действительно очень помог Алле Пугачевой. Он много лет работал редактором передачи «С добрым утром!» Всесоюзного радио. Песни еще никому не известной исполнительницы стали появляться в эфире, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Владимир Трифонов дал путевку в жизнь и некоторым другим эстрадным звездам, которые позже ему были не раз благодарны. Он умер в 1992 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияВладимир ТрифоновМинск
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева на концерте назвала имя человека, который первым разглядел ее талант
Интересно?
Поделись с друзьями: