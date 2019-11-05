Пугачева на концерте назвала имя человека, который первым разглядел ее талант

На выступлении в Белоруссии она посвятила ему свою песню «Серое пальто и кофе в граненом стакане».

Алла Пугачева во время своего выступления в столице Белоруссии Минске назвала имя человека, который, как она считает, первым разглядел ее талант и дал билет на большую сцену.

Примерно в середине выступления Примадонна, которая к тому времени уже сменила один из нарядов, появившись в красной пачке, кедах и картузе, сказала: «Эту песню я хочу посвятить человеку, который первый поверил в меня – Владимиру Трифонову», — заявила звезда и спела свой хит «Серое пальто и кофе в граненом стакане».

Отметим, что имя Владимира Трифонова было единственным, которое произнесла Примадонна со сцены за весь вечер. Этот человек много лет назад действительно очень помог Алле Пугачевой. Он много лет работал редактором передачи «С добрым утром!» Всесоюзного радио. Песни еще никому не известной исполнительницы стали появляться в эфире, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Владимир Трифонов дал путевку в жизнь и некоторым другим эстрадным звездам, которые позже ему были не раз благодарны. Он умер в 1992 году.