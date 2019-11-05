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«Он любит женщин»: гадалка предрекла скорый развод Прилучного и Муцениеце

Ведунья Саона рассказала о будущем знаменитого актера.

«Он любит женщин»: гадалка предрекла скорый развод Прилучного и Муцениеце
Павел Прилучный. Фото Global look press

5 ноября актеру Павлу Прилучному исполнился 31 год. В этот день ведунья Саона решила разложить на актера гадальные карты и узнать, что ждет его в будущем.

«Павел любит только себя. Он любит женщин и мимолетные романы. Совсем скоро у него появятся новые отношения», — заявила гадалка «Дни.ру».

Вполне вероятно, считает она, что эта интрижка перерастет в новый союз. Правда, что это за союз – мужа и жены или просто любовный, Саона не уточнила. Однако и эти отношения в будущем ждет крах, уверенна ведунья.

А вот в карьере у Павла все сложится замечательно. В ближайшем будущем он получит весомую награду за свои киноуспехи в России. Позже – за какие-то роли за рубежом. Именно там Прилучный начнет строить свою карьеру.

А вы верите в предсказания ведуньи?

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Павел ПрилучныйПрилучный и Муцениеце
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«Он любит женщин»: гадалка предрекла скорый развод Прилучного и Муцениеце
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