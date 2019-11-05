Экс-супруга Успенского вспомнила о пьяных выходках писателя

Эдуард Успенский скончался летом 2018 года. Писатель и создатель знаменитого Чебурашки долгое время боролся с раком. Русский писатель очень любил женщин, поэтому не удивительно, что он вступал в брак четыре раза, из них дважды брал в жену одну и туже женщину — Елену Успенскую. Она и была с ним до самой смерти. Свою третью супругу Элеонору Филину мужчина так и не смог простить после 10 лет совместной жизни.

Оказалось, что Успенский узнал, что Филина завела любовника. Писатель был так раздосадован, что закрыл программу «В нашу гавань заходили корабли», где они и познакомились, и прекратил всяческое финансирование. Однако его экс-возлюбленная устроила скандал. Она обвинила его в алкоголизме и рукоприкладстве. Теперь спустя больше года после смерти Эдуарда Николаевича его бывшая супруга рассказала о работе и жизни с писателем.

Сейчас Филина ведет программа «Музыкальная гавань с Элеонорой Филиной» на телеканале «Ностальгия». По словам женщины, когда ей предложили стать редактором передачи Успенского, она не знала, почему предыдущий сотрудник покинул этот пост. Оказалось, что Эдуард Николаевич некрасиво себя повел, поэтому после трех выпусков человек отказался с ним работать. Назло всем писатель продолжал работать «Такой у него был характер — агрессивный и мстительный», — утверждает Элеонора.

По словам телеведущей, писатель придумывал много нового: в эфире звучали песни, живые разговоры. Программа получила успех. Ее гостями становились известные персоны. Некоторые из них создавали проблемы: употребляли нецензурные слова. Но и сам ведущий был не без изъяна.

«Позволял в программе не слишком почтительные высказывания об Иосифе Кобзоне и других уважаемых людях. Из-за этого тот же Иосиф Давыдович потом отказывался со мной общаться», — вспомнила Филина.

«Однажды накануне прямого эфира Эдуард Николаевич на даче сильно напился. Вообще он выпивал каждый день. Но до такого состояния не доходил. Каждые полчаса звонил мне в Москву и все более нетрезвым голосом спрашивал одно и то же: „Лера, что у нас завтра за программа? Кто из гостей будет? У тебя все готово?“ Только в два часа ночи успокоился», — рассказала она. По словам телеведущей, писатель все же пришел в студию, но не успел протрезветь к тому моменту. Правда, почти всю передачу он просидел молча, пишет EG.ru, но позволил себе нелестно высказаться о государстве, за что в итоге проект сняли с прямого эфира. Уже после этого у Успенского завязались романтичные отношения с Филиной.