Агутин недоволен тем, что его дочь ушла от кубинского барабанщика

Певец Леонид Агутин рассказал, почему его дочь от брака с Анжеликой Варум Елизавета рассталась со своим парнем, кубинским барабанщиком по имени Марк. Как сказал музыкант, молодой человек ему очень нравился. Он любил и уважал его дочь. Кроме того, у Марка не было вредных привычек. Впрочем, дочка в итоге не ужилась с иностранцем.

«Я спрашиваю: «Лиза, зачем ты расстаешься?» А она мне отвечает: «Папа, у него нет чувства юмора. Я больше не могу, устала!» И что? Найдет себе сейчас с чувством юмора, и кто он будет? Музыкант? Бухать-курить?» — задался вопросом Леонид Агутин.

Как считает музыкант, его дочери не следует искать походего на себя. Впрочем, сейчас он решил не вмешиваться во все любовные дела своего ребенка. Он будет помогать дочери реализоваться себя в творчестве. Как известно, Лиза играет в группе и живет в Майами.

Также певец вспомнил первого парня своей дочери. Как он заметил, мужчина ему совсем не нравился. Он был, по признанию музыканта, готом. Когда девушка с ним рассталась, Агутин был очень счастлив. Музыкант хотел бы стать дедом, но пока дочери, а у него есть еще одна наследница от предыдущих отношений, не спешат радовать его прибавлением в семействе. Сам он в этом вопросе давить на них не будет, сообщает «Собеседник».