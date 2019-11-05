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Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова

Теракт на концерте поп-короля планировался летом 2017 года.

Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова
Галкин и Пугачева не станут свидетелями в деле о покушении на Киркорова/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин и его жена Алла Пугачева не вошли в число свидетелей в громкой истории о покушении на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Он, напомним, ранее состоял в браке с Примадонной.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото
Пугачева оказалась непричастна к планировавшемуся теракту на концерте Киркорова/http://globallookpress.com/

На днях дело было передано в Южный окружной суд. Ранее один из фигурантов дела, который планировал устроить теракт на концерте Киркорова летом 2017 года, заявлял, что заказчиком преступления якобы выступил Максим Галкин.

Как говорил мужчина, телеведущий приревновал свою жену к Филиппу Киркорову и решил убить поп-короля. Правда следователи мужчине не поверили и не стали привлекать Галкина и Пугачеву к этому делу даже в качестве свидетелей.

Добавим, что в данный момент по этому делу проходят четыре человека. Их целью было установить взрывчатку и произвести взрыв на концерте Киркорова в Махачкале летом 2017 года. Правда, им не удалось пробраться к сцене и осуществить свои планы. Территория охранялась многочисленными полицейскими. Один из участников планировавшегося преступления позже говорил, что хотел, чтобы пострадал именно Киркоров, а не простые зрители концерта, пишет «Коммерсант».

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Пугачеву и Галкина не стали привлекать свидетелями по делу о покушении на Киркорова
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