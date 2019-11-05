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«К сожалению, ты не смог быть»: Пугачева посетовала, что Галкин пропустил ее концерт

Примадонна в Белоруссии посвятила любимому супругу песню «Свеча горела».

«К сожалению, ты не смог быть»: Пугачева посетовала, что Галкин пропустил ее концерт
Пугачева посвятила мужу песню/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева посетовала, что ее любимый супруг телеведущий Максим Галкин не смог присутствовать на ее концерте в столице Белоруссии Минске. Выступление, напомним, состоялось несколько дней назад при полном аншлаге. Звезда посвятила своему мужу один из своих главных хитов – песню «Свеча горела».

Максим Галкин. Фото
Галкин пропустил концерт жены/http://globallookpress.com/

Также со сцены она высказалась в адрес супруга. «К сожалению, ты не смог быть. Ты работаешь», — не озвучивая имя, но все поняли, что речь о Максиме Галкине, который в это время ехал из Ессентуков в Киров, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Максим Галкин шутил в соцсетях, что благодаря журналистам знает обо всех передвижениях своей жены. При этом он также отмечал, что из-за плотного гастрольного графика вынужден пропустить выступление любимой женщины.

У Галкина вообще очень насыщенный ноябрь. В первой половине месяца почти каждый день гастроли. Кстати, совсем скоро он посетит со своим концертом столицу Азербайджана Баку. Это единственный зарубежный город в его гастрольной программе.

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Алла ПугачеваБелоруссияМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиМинск
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«К сожалению, ты не смог быть»: Пугачева посетовала, что Галкин пропустил ее концерт
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