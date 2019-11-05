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Константин Богомолов трогательно поздравил жену с 38-летием

Режиссер опубликовал в соцсетях нежные кадры своей любимой супруги.

Константин Богомолов трогательно поздравил жену с 38-летием
Богомолов не забыл поздравить супругу с днем рождения/http://globallookpress.com/

Режиссер Константин Богомолов нежно и трогательно поздравил с 38-м днем рождения светскую львицу и свою супругу Ксению Собчак. Он опубликовал в Instagram кадры, на которых его жена находится на отдыхе под пальмами.

«Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга. С днём рождения», — заявил Константин Богомолов.

Интересно, что Ксения Собчак отреагировала в комментариях на это поздравление. «Спасибо, мое солнце», — написала она.

Напомним, что свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак, которая состоялась в сентябре нынешнего года, стала одной из самых ярких в мире шоу-бизнеса. Звезды приехали в ЗАГС на катафалке, на котором была огромная надпись: «Пока смерть не разлучит нас». Само торжество также стало одним из самых запоминающихся за последние годы. Светская львица, к примеру, исполнила для любимого мужчины приватный танец, который привел в восторг всех гостей свадьбы.

Ранее светская львица была замужем за актером Максимом Виторганом. От этого брака есть сын Платон. Сейчас мама и папа примерно поровну времени уделяют ребёнку. Светская львица не препятствует, чтобы ее бывший муж общался с сыном.

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Константин Богомолов трогательно поздравил жену с 38-летием
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