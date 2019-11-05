Скорсезе считает, что вдохновил создателей «Джокера»

Фильм «Джокер» побил все рекорды популярности. Картину обсуждают на ТВ, в Сети, о ней пишут статьи и снимают программы. Похвалить ленту решил даже знаменитый Мартин Скорсезе, до этого утверждавший, что не может смотреть экранизации графических новелл.

Ранее мэтр решительно заявил, что все фильмы о супергероях не более, чем «парк аттракционов».

«Я не смотрю их. Вы знаете, я пытался, но это не кино», — сказал тогда кинодеятель.

Тем не менее в интервью BBC Скорсезе отметил, что «Джокер» — больше чем фильм о супергероях. Кроме того, он подчеркнул, что уникальная игра Хоакина Феникса подняла картину уровнем выше и отнесла ее к «совсем другому виду искусства».

Выяснилось при этом, что себя режиссер считает причастным к созданию шедевра. Когда журналист поинтересовался, не считает ли он, что создатели «Джокера» вдохновлялись его работами, он, не задумываясь, ответил: «да».