Наушники, феромоны и ромашка: как защитить собак от фейерверков

Каждый год в праздники люди запускают салюты и фейерверки, но вот их питомцам от этого совсем не радостно. Ежегодно множество собак в праздничные ночи в панике сбегают из дома, теряются и попадают под колеса.

Британские ветеринары решили дать несколько рекомендаций, как защитить домашних любимцев с помощью современных методов. Так, например, в числе самых популярных средств — капли с феромонами, выделяемыми кормящими собаками для успокоения новорожденных щенков.

Другое не менее необычное средство — специальный жилет. Плотно прилегающая ткань, по словам экспертов, создает эффект пеленания и успокаивает собаку. Предлагается также печенье с растительными экстрактами, включая ромашку, которая успокаивает нервную систему.

Ну а для самых пугливых, которым не помогли ни пеленание, ни феромоны, можно приобрести шумоподавляющие наушники, которые выполнены по форме головы собаки и удерживаются с помощью специальных ремешков, сообщает Daily Mail.