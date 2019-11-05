НОВОСТИ

Наушники, феромоны и ромашка: как защитить собак от фейерверков

Специалисты рассказали, как помочь собакам пережить праздничные дни.

Наушники, феромоны и ромашка: как защитить собак от фейерверков
Фото: Pixabay.com

Каждый год в праздники люди запускают салюты и фейерверки, но вот их питомцам от этого совсем не радостно. Ежегодно множество собак в праздничные ночи в панике сбегают из дома, теряются и попадают под колеса.

Британские ветеринары решили дать несколько рекомендаций, как защитить домашних любимцев с помощью современных методов. Так, например, в числе самых популярных средств — капли с феромонами, выделяемыми кормящими собаками для успокоения новорожденных щенков.

Другое не менее необычное средство — специальный жилет. Плотно прилегающая ткань, по словам экспертов, создает эффект пеленания и успокаивает собаку. Предлагается также печенье с растительными экстрактами, включая ромашку, которая успокаивает нервную систему.

Ну а для самых пугливых, которым не помогли ни пеленание, ни феромоны, можно приобрести шумоподавляющие наушники, которые выполнены по форме головы собаки и удерживаются с помощью специальных ремешков, сообщает Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

салютсобакафейерверк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наушники, феромоны и ромашка: как защитить собак от фейерверков
Интересно?
Поделись с друзьями: