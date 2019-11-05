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Британка съедает на камеру 5500 калорий и плюет на хейтеров

Девушка зарабатывает на жизнь, наедая лишний вес.

Британка съедает на камеру 5500 калорий и плюет на хейтеров
Фото: скриншот YouTube

Чарна Роули из Лондона всегда любила вкусно поесть без оглядки на калорийность блюда. Но она и представить не могла, что однажды это станет буквально ее профессией. Сегодня девушка зарабатывает на жизнь тем, что питается различным фастфудом.

У Чарны свой канал на YouTube, в каждом новом выпуске она съедает на камеру 5500 калорий и за этим готовы наблюдать не менее 40 000 человек. Это направление называется Mukbang и впервые появилось в Южной Корее. Люди готовы были платить за то, чтобы смотреть, как едят другие.

После того как влог начал приносить доход, Чарна бросила работу и отдалась делу со всей страстью.

«Я просто должна показать, насколько я уверена в себе. У меня есть и хейтеры, которые пишут, что я ужасна, что слишком много ем, но я просто оставляю эти комментарии без внимания», — приводит слова Чарны Mirror.

Сейчас девушка три раза в неделю ходит в спортзал, чтобы минимизировать последствия необычного хобби. Ее конечная цель — употреблять до 10000 калорий за один прием пищи.

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Британка съедает на камеру 5500 калорий и плюет на хейтеров
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