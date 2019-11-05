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Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями

Животное умеет курить и вероятно уже имеет зависимость.

Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями
Фото: Pixabay.com

Человекообразные обезьяны давно не удивляют нас своими способностями и похожестью на людей. Но жительница китайского зоопарка, шимпанзе по имени Ван Син действительно смогла удивить посетителей заведения.

Во время одной из экскурсий, мужчина, который стоял рядом с вольером, бросил рядом не потушенную сигарету. Обезьяна молниеносно метнулась на запах дыма, подобрала дымящийся окурок и с наслаждением закурила, оставив зрителей в глубоком шоке.

Судя по действиям животного, она давно знает, что такое сигареты, умеет ими пользоваться и вероятно уже имеет зависимость. В Сети люди обсуждают, как могли в администрации зоопарка допустить такое и нужно ли принимать меры.

Один из посетителей решил защитить право примата на вредные привычки.

«Люди курят десятки лет подряд и остаются живы. Бросьте, ничего плохого не случится», приводит слова комментатора Mirror.

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Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями
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