Экс-Spice Girls Эмма Бантон случайно отправила откровенное фото не тому адресату

Бывшая солистка Spice Girls Эмма Бантон и ее партнер Джейд Джонсон встречаются с 1998 года. Как и все, знаменитости не застрахованы от рутины и однообразия и певица решила подбавить огня в отношения, но совершила ужасную ошибку.

Она отправилась на гастроли, скучала по любимому и решила порадовать его откровенным снимком в разлуке.

«Да, мы встречаемся очень долго, но мы привязаны друг у дргугу, поэтому я решила отправить ему самый грязный текст, можно даже сказать «секст»», — призналась звезда.

Она сделала фото с обнаженной грудью, подписала «Скучаю по тебе и желаю…», а затем перепутала номера и отправила снимок своей маме. По ее словам, с мамой у них близкие отношения, но она до сих пор очень смущена и не может заставить себя объясниться с родительницей, передает Page Six.