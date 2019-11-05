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Экс-Spice Girls Эмма Бантон случайно отправила откровенное фото не тому адресату

Певица перепутала контакты и личный снимок ушел не тому, кому предназначался.

Экс-Spice Girls Эмма Бантон случайно отправила откровенное фото не тому адресату
Фото: instagram.com/emmaleebunton

Бывшая солистка Spice Girls Эмма Бантон и ее партнер Джейд Джонсон встречаются с 1998 года. Как и все, знаменитости не застрахованы от рутины и однообразия и певица решила подбавить огня в отношения, но совершила ужасную ошибку.

Она отправилась на гастроли, скучала по любимому и решила порадовать его откровенным снимком в разлуке.

«Да, мы встречаемся очень долго, но мы привязаны друг у дргугу, поэтому я решила отправить ему самый грязный текст, можно даже сказать «секст»», — призналась звезда.

Она сделала фото с обнаженной грудью, подписала «Скучаю по тебе и желаю…», а затем перепутала номера и отправила снимок своей маме. По ее словам, с мамой у них близкие отношения, но она до сих пор очень смущена и не может заставить себя объясниться с родительницей, передает Page Six.

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Spice Girlsоткровенная фотографияОтношенияЭмма Бантон
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Экс-Spice Girls Эмма Бантон случайно отправила откровенное фото не тому адресату
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