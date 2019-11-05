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Зоозащитник по ошибке купил тысячу куриц вместо одной

Мужчина не ожидал, что совершит такое серьезное приобретение.

Зоозащитник по ошибке купил тысячу куриц вместо одной
Фото: Pixabay.com

Новозеландец Стив Морроу регулярно просматривал Интернет в поисках объявлений о пристройстве животных. Будучи зоозащитником он не раз откликался на такие объявления, чтобы помочь животным, но на этот раз сам загнал себя в ловушку.

На одном сайте Морроу увидел объявление о продаже курицы за 1 фунт, что составляет около 82 рублей. Мужчина обрадовался и прямо на сайте оплатил покупку, ожидая, как будет подыскивать жилье новому питомцу.

Но каково же было его удивление, когда вместо одной птички он получил целую тысячу. Владелец фермы Мэтью Бломфилд закрыл свое предприятие и ему нужно было освободить помещение в сжатые сроки, поэтому он отдал своих кур практически даром.

Как сообщает Daily Mail, Морроу совершенно ошеломлен, не знает, что делать дальше и настаивает, что его до конца не проинформировали обо всех условиях сделки. Фермер же, в свою очередь, настаивает, что ясно дал понять, что продает именно тысячу птиц.

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зоозащитникикурицаНовая Зеландияферма
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Зоозащитник по ошибке купил тысячу куриц вместо одной
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