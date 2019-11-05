Хелена Бонем Картер рассказала, как делила имущество с Тимом Бертоном

Звезда призналась, что до сих пор в смешанных чувствах.

Одна из самых эффектных пар Голливуда режиссер Тим Бертон и его муза Хелена Бонем Картер расстались три года назад. Актриса уже оправилась от разрыва и откровенно рассказала, как они со звездным супругом делили имущество, когда решили пойти каждый своей дорогой.

Знаменитости были вместе 1 лет и завели двоих детей. Сыну Билли сейчас 16, а дочери Нел — 11. Последние годы пара жила в двух домах, стоящих по соседству. Как и любым творческим людям им периодически требовалось уединение и возможность отстраниться от семейной суеты.

После разрыва, по словам Хелены, Бертон оставил ей оба дома. Хотя она чувствует по отношению к бывшему супругу благодарность и называет его щедрым, она призналась, что в доме бывшего мужа до сих пор чувствует себя неуютно. Особенно это проявляется, когда дети решают переночевать в доме отца, передает Daily Mail.

«Я счастлива, что мне удалось сохранить оба дома. Иногда кажется, что я чужой человек, потому что я живу по соседству с моими детьми», — призналась Бонем Картер.

Стоит отметить, что после расставания пара сохранила прекрасные творческие и рабочие отношения. Бертон регулярно видится с детьми и по прежнему снимает Хелену в своих картинах.