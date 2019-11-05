Мэтью МакКонахи придется расстаться с половиной лица

Оскароносный Мэтью МакКонахи может сыграть роль злодея в новой экранизации «Бэтмена». Его будущий персонаж Харви Дент — бывший окружной прокурор Готэма, борец с преступностью, изменившийся после рокового события.

По сюжету, Денту однажды плеснули в лицо кислотой, после чего его половина была изуродована до неузнаваемости. МакКонахи ради ленты придется расстаться с образом обольстителя и мужественного красавца.

Стоит отметить, что новая лента о Бэтмене уже стала одной из самых ожидаемых. Главный фурор произвела новость о том, что главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон, но остальной актерский состав обещает еще много неожиданностей. Так, роль Женщины-кошки исполнит Зоау Кравитц, а роль Загадочника — Пол Дано, передает Daily Mail. Премьера фильма состоится летом 2021 года.