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Мэтью МакКонахи придется расстаться с половиной лица

Зрители могут не узнать звезду «Интерстеллар».

Мэтью МакКонахи придется расстаться с половиной лица
Фото: Globallookpress.com

Оскароносный Мэтью МакКонахи может сыграть роль злодея в новой экранизации «Бэтмена». Его будущий персонаж Харви Дент — бывший окружной прокурор Готэма, борец с преступностью, изменившийся после рокового события.

По сюжету, Денту однажды плеснули в лицо кислотой, после чего его половина была изуродована до неузнаваемости. МакКонахи ради ленты придется расстаться с образом обольстителя и мужественного красавца.

Стоит отметить, что новая лента о Бэтмене уже стала одной из самых ожидаемых. Главный фурор произвела новость о том, что главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон, но остальной актерский состав обещает еще много неожиданностей. Так, роль Женщины-кошки исполнит Зоау Кравитц, а роль Загадочника — Пол Дано, передает Daily Mail. Премьера фильма состоится летом 2021 года.

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"Бэтмен"Мэтью МакКонахиРоберт Паттинсон
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Мэтью МакКонахи придется расстаться с половиной лица
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