41 пассажир: новый рефрижератор с мигрантами остановили в Греции

Утром 4 ноября в Греции на платной дороге в Салоники остановили грузовик-рефрижератор, в котором ехал 41 человек. Как сообщает местное издание Kathimerini, это были нелегальные мигранты.

Полицейские вывели мужчин из кузова автомобиля. У некоторых из них наблюдались проблемы со здоровьем, поэтому на место происшествия была вызвана скорая помощь. Восемь человек были доставлены в больницу города Ксанти.

По предварительным данным, мигранты являются афганцами. Когда полицейские вскрыли автомобиль, его система охлаждения была отключена.

Водитель грузовика арестован. Кроме нарушения миграционных законов, он еще и не имел водительских прав.

Напомним, подобные случаи вызывают большой резонанс в обществе после недавней трагедии в Великобритании, где в подобном рефрижераторе замерзли насмерть 39 человек — граждан Вьетнама.