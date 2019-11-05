Ким Кардашян поделилась, как сбрасывает набранные за полгода почти 10 кг

Ким Кардашян никогда не отличалась болезненной худобой, которая была в тренде несколько последних лет. Пышные формы были ее визитной карточкой, однако во всем следует знать меру и звезде пришлось в этом убедиться.

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Делая ставку на сексуальность и чувственность знаменитость легкомысленно решила, что в этом амплуа о весе можно не беспокоиться. Папарацци не раз заставали Ким ночью на парковке Макдональдса, куда она приезжала за любимым мороженым. Расплата не заставила себя долго ждать, вскоре цифры на весах неприятно удивили жену Канье Уэста.

За полгода она набрала 18 фунтов, что эквивалентно почти 10 килограммам. Бездействовать больше было нельзя и Кардашян наняла личного тренера.

«У всех нас бывают взлеты и падения. Сейчас вой вес на 18 фунтов больше, чем всего шесть месяцев назад. Чтобы почувствовать себя лучше мне нужно вернуть свой вес, а это значит придется работать любой ценой», — приводит слова телезвезды Page Six.

Она призналась, что из-за высокой плотности рабочего графика тренироваться приходится по ночам, но это дает свои плоды.