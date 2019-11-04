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Ева Польна сообщила новые данные о состоянии ее дочери

По поступившей информации, Эвелин госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ева Польна сообщила новые данные о состоянии ее дочери
Ева Польна с дочкой (Фото: Globallookpress.com)

Ева Польна вышла на связь после известий о госпитализации ее дочери Эвелин. По поступившей информации, девочку доставили в больницу в критическом состоянии, спровоцированным приступом астмы. Также уточнялось, что наследницу артистки перевели в палату реанимации. Сама исполнительница отказывалась от каких-либо комментариев. На личной страничке в Instagram Ева обратилась к представителям СМИ, попросив журналистов выдержать паузу.

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими», — заявила Польна.

По словам артистки, она решилась написать этот пост в микроблоге только для того, чтобы «прекратить поток писанины в СМИ». Исполнительница сообщила новые данные о состоянии своей дочери, подметив, что врачам удалось стабилизировать состояние Эвелин. В настоящее время девочка находится под постоянным наблюдением медперсонала.

Кроме того, знаменитость поблагодарила поклонников за искренние слова поддержки. Напомним, что дочь Эвелин певица родила от Дениса Клявера.

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госпитализацияДенис Клявердети звездЕва ПольнаЗвездные дети
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Ева Польна сообщила новые данные о состоянии ее дочери
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