«Это не болезнь!»: немцы вводят закон о запрете лечения гомосексуализма

Хотя он будет касаться только несовершеннолетних пациентов.

В Германии собираются запретить лечение гомосексуализма. Министр здравоохранения этой страны Йенс Шпан, который, кстати, является открытым геем (женат на мужчине), подготовил соответствующий законопроект.

Политик считает, что гомосексуализм не является болезнью, чтобы его лечить, а подобные попытки различных терапевтов в этой области, скорее, сделают здорового человека больным, чем наоборот.

Конкретно Шпан предлагает запретить подобное лечение для пациентов младше 18 лет, потому они, в силу возраста, еще не могут оценить, какой «вред» им может быть нанесен подобной терапией. Взрослые же могут позволить себе любой каприз.

Нарушителям грозит лишение свободы сроком до одного года или штраф. Автор закона хочет еще запретить публичную рекламу таких методов лечения.

Как пишет немецкая газета RedaktionsNetzwerk Deutschland, в Германии сейчас очень распространены различные методики избавления от гомосексуализма, однако медики сходятся в том, что они могут являться причинами депрессий, тревожных расстройств и даже самоубийств. Кроме того, нет никаких доказательств их эффективности.