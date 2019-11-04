НОВОСТИ

«Это не болезнь!»: немцы вводят закон о запрете лечения гомосексуализма

Хотя он будет касаться только несовершеннолетних пациентов.

«Это не болезнь!»: немцы вводят закон о запрете лечения гомосексуализма
Йенс Шпан не считает гомосексуализм болезнью. Фото: M. Popow via www.imago-images.de

В Германии собираются запретить лечение гомосексуализма. Министр здравоохранения этой страны Йенс Шпан, который, кстати, является открытым геем (женат на мужчине), подготовил соответствующий законопроект.

Политик считает, что гомосексуализм не является болезнью, чтобы его лечить, а подобные попытки различных терапевтов в этой области, скорее, сделают здорового человека больным, чем наоборот.

Конкретно Шпан предлагает запретить подобное лечение для пациентов младше 18 лет, потому они, в силу возраста, еще не могут оценить, какой «вред» им может быть нанесен подобной терапией. Взрослые же могут позволить себе любой каприз.

Нарушителям грозит лишение свободы сроком до одного года или штраф. Автор закона хочет еще запретить публичную рекламу таких методов лечения.

Как пишет немецкая газета RedaktionsNetzwerk Deutschland, в Германии сейчас очень распространены различные методики избавления от гомосексуализма, однако медики сходятся в том, что они могут являться причинами депрессий, тревожных расстройств и даже самоубийств. Кроме того, нет никаких доказательств их эффективности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГерманиягомосексуализмзаконопроектисцелениеЛГБТлечениелечение болезни
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это не болезнь!»: немцы вводят закон о запрете лечения гомосексуализма
Интересно?
Поделись с друзьями: