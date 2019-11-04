В Магнитогорске грудная девочка отравилась крысиным ядом

В Магнитогорске врачи спасают маленькую девочку, отравившуюся крысиным ядом.

Как пишет издание Znak со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, утром 2 ноября в местную детскую больницу из дома на улице Ярославского доставили 9-месячного ребенка. Причиной тяжелого состояния малышки стало попадание в организм средства для травли крыс. Сейчас она находится в реанимации.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах девочка проглотила яд, но полиция уже разбирается в данном инциденте. Семья ребенка оценивается как положительная.