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В Магнитогорске грудная девочка отравилась крысиным ядом

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Магнитогорске грудная девочка отравилась крысиным ядом
Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Магнитогорске врачи спасают маленькую девочку, отравившуюся крысиным ядом.

Как пишет издание Znak со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, утром 2 ноября в местную детскую больницу из дома на улице Ярославского доставили 9-месячного ребенка. Причиной тяжелого состояния малышки стало попадание в организм средства для травли крыс. Сейчас она находится в реанимации.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах девочка проглотила яд, но полиция уже разбирается в данном инциденте. Семья ребенка оценивается как положительная.

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В Магнитогорске грудная девочка отравилась крысиным ядом
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