Жидков не поскупился на обновки для дочери от Арнтгольц 

Иван Жидков провел уикенд в компании 10-летней дочери Марии от бывшей супруги Татьяны Арнтгольц и двухлетним сыном Степаном от модели Лилии Соловьевой. Актер не поскупился на обновки для наследницы, отправившись с ней на шопинг. Будучи опытным отцом, экс-возлюбленный Арнтгольц неплохо ладит с детьми. По словам Ивана, его дочка с нетерпением ожидала появление на свет младшего братика. Несмотря на то, что родители Маши уже давно живут отдельно, сама девочка часто проводит время в гостях у папы.

Отправившись на шопинг с дочерью, Иван подобрал для наследницы вечернее платье с белым воротничком и манжетами, не прогадав с размером и фасоном.

«Две разные мамы, собираю их из разных частей Москвы, параллельно заказываю несколько такси. Это прямо квест и непростой… Пока Машу одевал… Нравится Машкино платье?! Нам очень!!» — добавил актер.

Стоит отметить, что родители Жидкова не так давно перебрались в Калининград. В этом же городе живут и родственники Татьяны. Сам Иван не скрывает, что ему удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругой. Арнтгольц встречается с Марком Богатыревым. Ранее актриса демонстрировала в кадре помолвочное кольцо на безымянном пальце.