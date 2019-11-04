НОВОСТИ

Жидков не поскупился на обновки для дочери от Арнтгольц 

Актер повел 10-летнюю Машу на шопинг.

Жидков не поскупился на обновки для дочери от Арнтгольц 
Иван Жидков с дочкой Марией (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

Иван Жидков провел уикенд в компании 10-летней дочери Марии от бывшей супруги Татьяны Арнтгольц и двухлетним сыном Степаном от модели Лилии Соловьевой. Актер не поскупился на обновки для наследницы, отправившись с ней на шопинг. Будучи опытным отцом, экс-возлюбленный Арнтгольц неплохо ладит с детьми. По словам Ивана, его дочка с нетерпением ожидала появление на свет младшего братика. Несмотря на то, что родители Маши уже давно живут отдельно, сама девочка часто проводит время в гостях у папы.

Отправившись на шопинг с дочерью, Иван подобрал для наследницы вечернее платье с белым воротничком и манжетами, не прогадав с размером и фасоном.

«Две разные мамы, собираю их из разных частей Москвы, параллельно заказываю несколько такси. Это прямо квест и непростой… Пока Машу одевал… Нравится Машкино платье?! Нам очень!!» — добавил актер.

Иван Жидков сходил на шопинг с дочкой Машей (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

Стоит отметить, что родители Жидкова не так давно перебрались в Калининград. В этом же городе живут и родственники Татьяны. Сам Иван не скрывает, что ему удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругой. Арнтгольц встречается с Марком Богатыревым. Ранее актриса демонстрировала в кадре помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жидков не поскупился на обновки для дочери от Арнтгольц 
Интересно?
Поделись с друзьями: