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Microsoft доказал эффективность перехода на 4-дневную рабочую неделю

Продуктивность сотрудников японского отделения компании выросла на 40%.

Microsoft доказал эффективность перехода на 4-дневную рабочую неделю
Так что, может, в пятницу устроить выходной? Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com

Оказывается, перевести сотрудников на 4-дневную рабочую неделю выгодно для компании. Такой вывод сделал мировой гигант Microsoft, проведя эксперимент в своем японском подразделении.

Как сообщает японское издание Nikkei BP, в августе 2019 года работники данного предприятия получали дополнительный выходной в пятницу, и в результате этого нововведения значительно повысилась их продуктивность.

92% из 2300 сотрудников, участвовавших в эксперименте, сказали, что им понравилась сокращенная неделя. К тому же расход электроэнергии сократился на 23%. Но самое главное, производительность труда выросла почти на 40%! В компании обещали повторить данный опыт через год.

Напомним, этим летом шли разговоры о том, чтобы в России ввести 4-дневку. Но отечественные специалисты сообщили, что это приведет либо к снижению зарплат, либо к подорожанию итоговых товаров или услуг. Ну, Россия не Япония, это давно известно.

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Microsoft доказал эффективность перехода на 4-дневную рабочую неделю
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