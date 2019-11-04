В Цюрихе нашли окровавленное тело стилиста Криштиану Роналду

Парикмахер, который отвечал за прическу известного футболиста Криштиану Роналду, найден убитым, причем расправились с ним с особой жестокостью.

Как сообщает спортивное издание Mundo Deportivo, тело стилиста Рикардо Маркес Феррейра было обнаружено в отеле в швейцарском Цюрихе 2 ноября. Оно лежало в номере отеля, снятом мужчиной, на окровавленной кровати, в комнате пахло алкоголем.

Известно, что парикмахера зарезали. Сейчас местная полиция проводит расследование по данному факту.

Кроме 34-летней звезды «Ювентуса» у Феррейры стриглись португальские модели и актрисы.