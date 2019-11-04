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В Цюрихе нашли окровавленное тело стилиста Криштиану Роналду

Парикмахера зарезали в гостиничном номере.

В Цюрихе нашли окровавленное тело стилиста Криштиану Роналду
Убит стилист Криштиану Роналду. Фото: www.imagephotoagency.it

Парикмахер, который отвечал за прическу известного футболиста Криштиану Роналду, найден убитым, причем расправились с ним с особой жестокостью.

Как сообщает спортивное издание Mundo Deportivo, тело стилиста Рикардо Маркес Феррейра было обнаружено в отеле в швейцарском Цюрихе 2 ноября. Оно лежало в номере отеля, снятом мужчиной, на окровавленной кровати, в комнате пахло алкоголем.

Известно, что парикмахера зарезали. Сейчас местная полиция проводит расследование по данному факту.

Кроме 34-летней звезды «Ювентуса» у Феррейры стриглись португальские модели и актрисы.

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Тэги:

жестокое убийствокриминалКриштиану РоналдуубийствоШвейцария
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В Цюрихе нашли окровавленное тело стилиста Криштиану Роналду
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