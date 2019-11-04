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Время не властно: еда из «Макдональдса» не испортилась спустя 10 лет

Жители Исландии хранят ее как музейный экспонат.

Время не властно: еда из «Макдональдса» не испортилась спустя 10 лет
Чизбургер и картошка фри стали местными достопримечательностями в Исландии. Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i

Житель Исландии сохранил картошку фри и чизбургер, купленные в «Макдональдсе» в 2009 году, когда эта сеть ресторанов ушла из его страны. Посетитель знаменитого фастфуда Йортур Смарасон купил одни из последних блюд и решил проверить, как быстро они испортятся. Но даже спустя 10 лет они выглядят как только что приготовленные: ни плесени, ни гниения, даже цвет не особо поменяли.

Сейчас они являются экспонатами в одном из хостелов в городе Рейкьявике. Туристы со всего света, отдыхающие в этом заведении, смотрят на местную «достопримечательность» и убеждаются, что она действительно не портится. Нынешние владельцы бургера и картошки удивляются: сколько же в них консервантов!

Как сообщает канал BBC, первые три года еда хранилась в гараже Смарасона, потом он хотел передать ее в национальный музей, но там такие экспонаты не взяли, сославшись на отсутствие условий для хранения пищи. Так и хочется спросить: «Серьезно? Разве этим экспонатам нужны специальные условия?!»

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Время не властно: еда из «Макдональдса» не испортилась спустя 10 лет
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