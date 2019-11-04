«Пытался ухаживать»: Плетнева обмолвилась о симпатии Артема Михалкова

42-летняя Анна Плетнева поделилась с журналистами воспоминаниями из юности. Как выяснилось, певица училась в одной школе с Николаем Басковым и сыном прославленного режиссера Никиты Михалкова — Артемом. Делясь историями о давно минувшем времени, знаменитость обмолвилась о симпатии, которую к ней испытывал наследник Татьяны Михалковой. По словам артистки, еще учась в школе, Тёма оказывал ей знаки внимания, однако их отношения были далеки от романтических.

«Пытался за мной ухаживать. Да, у нас много известных мальчиков училось, в школе 1113», — отметила Плетнева в интервью «Комсомольской правде».

Анна призналась, что ей не нравилось учиться в школе, так как она была круглой двоечницей. Певица часто прогуливала уроки, и даже срывала контрольные. В этом, по словам артистки, ей помогал Басков. Они прятались за дверью кабинета алгебры, ожидая момента, когда все дети примутся за задание. После чего Николай врывался в класс, во весь голос исполняя одну из любимых песен.

По словам Плетневой, она до сих пор общается с многими ребятами, с которыми она училась в одной школе. Часто певица пересекается на гастролях и с Басковым.