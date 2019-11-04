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«Видела Колю и в шортах, и без»: Плетнева вспомнила о дружбе с Басковым

42-летняя артистка когда-то училась в одной школе с «Золотым голосом России».

«Видела Колю и в шортах, и без»: Плетнева вспомнила о дружбе с Басковым
Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Анна Плетнева не скрывает: в юности они с Николаем Басковым были «не разлей вода». Как выяснилось, певица училась в одном классе с «Золотым голосом России». В недавнем интервью знаменитость призналась, что до сих пор дорожит своей дружбой с известным исполнителем.

Николай часто заступался за Аню, и не раз дрался с другими мальчиками из-за своей подруги. По словам Плетневой, им с Басковым все сходило с рук — даже срыв контрольной работы по алгебре. Певица поделилась воспоминаниями из юности, рассказав, как они с Колей прятались под дверью кабинета математики, дожидаясь момента, когда все ученики усядутся за свои парты, а учитель озвучить задание.

«Ребята садились за парту, начинали писать контрольную, и тут мы открываем двери, и Басков своим голосом начинал оглушающе петь», — со смехом отметила Плетнева в беседе с «Комсомольской правдой».

Анна Плетнева дорожит своей дружбой с Николаем Басковым (Фото: Globallookpress.com)

По словам Анны, даже по прошествии лет, когда они с Николаем пересекаются на гастролях, им есть о чем вспомнить. Певица призналась, что вполне могла бы написать мемуары, посвятив несколько глав Баскову.

«Я видела Колю и в шортах, и без них!! Все знали, что Коля – суперзвезда нашей школы», — добавила Анна.

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Анна ПлетнёваЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стильНиколай Басков
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«Видела Колю и в шортах, и без»: Плетнева вспомнила о дружбе с Басковым
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