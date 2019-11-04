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В Америке мама не отпустила 10-летнего сына в суд

Житель Коннектикута получил на свое имя повестку, но родителей этот аргумент не убедил.

В Америке мама не отпустила 10-летнего сына в суд
Суд в США. Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com

В Америке родители не пустили 10-летнего сына в суд, потому что посчитали его маленьким для этого. На имя несовершеннолетнего жителя Коннектикута Ника Дондеро пришла повестка, при этом сам школьник ничего противозаконного не нарушал. Когда же ребенок принес документ родителям, те категорично заявили – никуда мальчик не пойдет, ведь он еще слишком мал для взаимодействия с судебными органами.

Когда мать и отец изучили документ подробнее, стало понятно – их сына вызывают не в качестве подозреваемого, а на должность присяжного. По условиям штата, любой совершеннолетний гражданин может быть привлечен к работе в суде, отказываться от такой возможности нельзя. Однако ошибка возникла из-за того, что в базе данных нет информации о возрасте потенциального кандидата.

Повестку внимательные родители отправили обратно. Они признались – знали, что когда-нибудь их сын предстанет перед судом, но то, что это произойдет так рано – не предполагали.

«Я всегда говорила, что мои дети однажды предстанут перед судом, но 10 лет — это рановато», — передает слова матери wkrn.

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В Америке мама не отпустила 10-летнего сына в суд
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