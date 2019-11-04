НОВОСТИ

«У меня свое средство»: 42-летняя Плетнёва открестилась от пластики

Певица утверждает, что пока не нуждается в хирургическом вмешательстве.

«У меня свое средство»: 42-летняя Плетнёва открестилась от пластики
Анна Плетнева (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Анна Плетнева заявила, что пока не нуждается в такой кардинальной мере, как хирургическое вмешательство, если говорить о поддержании красоты. Кроме того, певица поиронизировала над темой омоложения. Исполнительница не без улыбки призналась, что у нее есть свои секретные методы, абсолютно не затратные. При этом Плетнева дала понять журналистам, что ее слова нужно расценивать исключительно как шутку.

«У меня есть свое волшебное средство: я пью кровь молодых мальчиков», — со смехом отметила Анна в интервью «Комсомольской правде».

На самом же деле певица полагает, что стареть можно красиво, обходясь без пластики и инъекций красоты. Плетнева не видит причин для того, чтобы отказывать себе в маленьких радостях, таких как поход к косметологу.

Анна Плетнева борется с морщинками кремом на основе слизи улиток (Фото: Instagram.com/dusya_star)

Знаменитость отдает предпочтение легкому пилингу и ручному массажу, улучшающему кровообращение. Избавиться от отеков под глазами и синяков от бессонных ночей артистке в домашних условиях помогают патчи. А морщинки, по словам Анны, хорошо разглаживают кремы на основе слизи улиток.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ПлетнёваЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У меня свое средство»: 42-летняя Плетнёва открестилась от пластики
Интересно?
Поделись с друзьями: