«У меня свое средство»: 42-летняя Плетнёва открестилась от пластики

Певица утверждает, что пока не нуждается в хирургическом вмешательстве.

42-летняя Анна Плетнева заявила, что пока не нуждается в такой кардинальной мере, как хирургическое вмешательство, если говорить о поддержании красоты. Кроме того, певица поиронизировала над темой омоложения. Исполнительница не без улыбки призналась, что у нее есть свои секретные методы, абсолютно не затратные. При этом Плетнева дала понять журналистам, что ее слова нужно расценивать исключительно как шутку.

«У меня есть свое волшебное средство: я пью кровь молодых мальчиков», — со смехом отметила Анна в интервью «Комсомольской правде».

На самом же деле певица полагает, что стареть можно красиво, обходясь без пластики и инъекций красоты. Плетнева не видит причин для того, чтобы отказывать себе в маленьких радостях, таких как поход к косметологу.

Знаменитость отдает предпочтение легкому пилингу и ручному массажу, улучшающему кровообращение. Избавиться от отеков под глазами и синяков от бессонных ночей артистке в домашних условиях помогают патчи. А морщинки, по словам Анны, хорошо разглаживают кремы на основе слизи улиток.