Топ-менеджер McDonald’s пожертвовал высокой должностью ради любви

Стив Истербрук был со скандалом уволен с должности, несмотря на то, что отношения зародились по общему согласию.

Гендиректор McDonald’s Стив Истербрук был уволен из компании из-за служебного романа с подчиненной. Решение о смещении крупного менеджера с поста было принято на совете директоров предприятия. Высшее руководство рассудило, что Истербрук нарушил политику компании, связав себя отношениями с девушкой. Примечательно, что чувства между 52-летним руководителем и подчиненной были взаимными и начинались по обоюдному согласию.

Сам Истербрук свою ошибку полностью признал. Как отмечает Wall Street Journal, уволенный менеджер согласился с коллективным решением и заявил, что прекрасно осознавал все последствия, поэтому обжаловать увольнение не будет.

Преемником Стива стал Крис Кемпзински. Ранее мужчина уже возглавлял американское подразделение компании.