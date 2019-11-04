НОВОСТИ

Топ-менеджер McDonald’s пожертвовал высокой должностью ради любви

Стив Истербрук был со скандалом уволен с должности, несмотря на то, что отношения зародились по общему согласию.

Топ-менеджер McDonald’s пожертвовал высокой должностью ради любви
McDonald's. Фото: Soeren Stache/ZB

Гендиректор McDonald’s Стив Истербрук был уволен из компании из-за служебного романа с подчиненной. Решение о смещении крупного менеджера с поста было принято на совете директоров предприятия. Высшее руководство рассудило, что Истербрук нарушил политику компании, связав себя отношениями с девушкой. Примечательно, что чувства между 52-летним руководителем и подчиненной были взаимными и начинались по обоюдному согласию.

Сам Истербрук свою ошибку полностью признал. Как отмечает Wall Street Journal, уволенный менеджер согласился с коллективным решением и заявил, что прекрасно осознавал все последствия, поэтому обжаловать увольнение не будет.

Преемником Стива стал Крис Кемпзински. Ранее мужчина уже возглавлял американское подразделение компании.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

McDonald'sГендиректорслужебный романСтив Истербрук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Топ-менеджер McDonald’s пожертвовал высокой должностью ради любви
Интересно?
Поделись с друзьями: