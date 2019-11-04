Лучшая песня, по версии европейского MTV, вышла у Билли Айлиш

А Ариана Гранде не победила ни в одной номинации.

Лучшей песней на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards, которая прошла 3 ноября в Севилье, признана композиция «Bad Guy» 17-летней американской певицы Билли Айлиш. Эта же артистка удостоилась приза за лучший дебют, сообщает Reuters.

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Другие результаты: певица Тейлор Свифт победила в номинации «Лучшее видео», лучшей рок-группой признаны панки Green Day, лучшим поп-исполнителем — 25-летняя певица Холзи, корейская мальчиковая поп-группа BTS была отмечена за лучший живой концерт и самую большую армию фанатов, а фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер забрал первую в истории MTV награду в номинации «Рок-икона». Ожидалось, что часть статуэток завоюет 26-летняя Ариана Гранде, но ей не досталось ничего.

Интересно, что лучшим исполнителем из России была признана украинская певица Maruv, которую Незалежная даже хотела отправить на «Евровидение».