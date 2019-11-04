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Дизайнер из Канады показала миру хамелеонское платье нового поколения

Новомодные наряды реагируют на внешнюю среду и способны подстраиваться под нее.

Дизайнер из Канады показала миру хамелеонское платье нового поколения
Платье нового поколения. Фото: официальный сайт дизайнера Йин Гао

Монреальский дизайнер Йин Гао создала платье будущего. Наряд способен реагировать на внешнюю среду и интерпретироваться в нее. Всего таких роботизированных платьев выпущено два – одно из них называется «Текущая вода», а второе – «Застывшее время».

Как отмечает портал dezeen, чтобы создать интерактивный образ, Гао вживила в силиконовый материал датчики света и цвета, а также камеры – именно они считывают происходящее вокруг, а затем передают данные на компьютер.

После того, как обработка информации произошла, платье начинает сжиматься и приобретать заранее заданную форму, а затем подсвечивается. Поступит ли чудо-творение в  продажу, пока неизвестно. Сама дизайнер отмечает, что во время создания наряда вдохновлялась книгой «Человек, который принял жену за шляпу» — в ней главный герой средних лет думал, что ему всего 20, и удачно балансировал между этими двумя состояниями.

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Дизайнер из Канады показала миру хамелеонское платье нового поколения
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