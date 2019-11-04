Два учителя лишились работы из-за младшеклассника в костюме Гитлера на Хеллоуин

Хеллоуин стал роковой датой сразу для двух преподавателей школы в Америке. Учитель и директор вынуждены были уволиться с работы после того, как один из воспитанников решил отметить торжество в образе Гитлера. Ни родителей, ни самого малыша идея не смутила и «с успехом» была воплощена в жизнь.

Как отмечает портал deseret, скандал возник после того, как мама «юного Гитлера» опубликовала в группе округа Вебер снимок своего отпрыска. По нему с уверенностью можно сказать – мальчик настолько вжился в образ нацистского лидера, что даже позволил себе продемонстрировать несколько нацистских жестов перед сверстниками. Один из них и был запечатлен.

Объединенная Федерация евреев Юты осудила родителей, а также призвала учителей к ответу. Школьный округ, в свою очередь, поспешил принести извинения и отправил директора учебного учреждения и учителя в бессрочный отпуск.

«Мы не потерпим речи, изображений или поведения, которые изображают или поощряют ненависть в любой форме», — гласит официальное обращение.