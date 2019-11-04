НОВОСТИ

Два учителя лишились работы из-за младшеклассника в костюме Гитлера на Хеллоуин

Ребенок настолько вжился в образ, что активно имитировал нацистские приветствия перед сверстниками.

Два учителя лишились работы из-за младшеклассника в костюме Гитлера на Хеллоуин
Школа. Фото: КП/Вислов Иван

Хеллоуин стал роковой датой сразу для двух преподавателей школы в Америке. Учитель и директор вынуждены были уволиться с работы после того, как один из воспитанников решил отметить торжество в образе Гитлера. Ни родителей, ни самого малыша идея не смутила и «с успехом» была воплощена в жизнь.

Как отмечает портал deseret, скандал возник после того, как мама «юного Гитлера» опубликовала в группе округа Вебер снимок своего отпрыска. По нему с уверенностью можно сказать – мальчик настолько вжился в образ нацистского лидера, что даже позволил себе продемонстрировать несколько нацистских жестов перед сверстниками. Один из них и был запечатлен.

Объединенная Федерация евреев Юты осудила родителей, а также призвала учителей к ответу. Школьный округ, в свою очередь, поспешил принести извинения и отправил директора учебного учреждения и учителя в бессрочный отпуск.

«Мы не потерпим речи, изображений или поведения, которые изображают или поощряют ненависть в любой форме», — гласит официальное обращение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адольф ГитлерУченикиучительХеллоуинШкола
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Два учителя лишились работы из-за младшеклассника в костюме Гитлера на Хеллоуин
Интересно?
Поделись с друзьями: