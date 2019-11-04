НОВОСТИ

«Заколебала»: в Миассе уборщица больницы помыла пациентке лицо половой тряпкой

Сотрудница клининговой службы взорвалась после очередной встречи с болеющей женщиной.

«Заколебала»: в Миассе уборщица больницы помыла пациентке лицо половой тряпкой
Кадр из видео

В Миассе уборщица травматологического отделения местной больницы помыла пациентку половой тряпкой. Видео случившегося появилось в Telegram-канале «Плохие новости» 4 ноября и шокировало местных жителей.

На кадрах, которые мы не можем опубликовать по этическим причинам, пациентка больницы сидит нагишом на собственной кровати. Видно, что женщину давно не навещают родственники – выглядит она запущенно: не причесана и без пижамы. В многоместную палату заходит уборщица – она возмущена испачканным испражнениями полом. Женщина начинает отчитывать несчастную пациентку, заявляя ей, что та уже «заколебала, изгадила тут все», а затем уходит.

Спустя считанные минуты уборщица возвращается, чтобы совершить страшное. Окунув несколько раз половую тряпку в черную от грязи воду, она подходит к несчастной женщине и протирает ею лицо. Шокированная пациентка пытается протестовать, но уборщица настаивает – «лицо помыть надо».

Увиденное возмутило местных жителей. Сейчас миассцы пытаются выяснить личность женщины. В самой больнице на факт вопиющего беспредела пока не отреагировали.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

криминал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Заколебала»: в Миассе уборщица больницы помыла пациентке лицо половой тряпкой
Интересно?
Поделись с друзьями: