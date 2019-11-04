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Тотьмянина после операции: «Я вышла на лед с торчащими из швов нитками»

Всего через две недели после операции по удалению желчного пузыря прославленная фигуристка станцевала в юбилейном шоу Игоря Крутого.

Тотьмянина после операции: «Я вышла на лед с торчащими из швов нитками»
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Под песню «Russian Fairy Tale» в исполнении Юрия Башмета и Лары Фабиан Татьяна Тотьмянина вместе со своим давним партнером Максимом Марининым (в паре они выиграли золото на Олимпиаде в Турине) она исполнила оригинальную программу. Спортсменка держалась молодцом, ничем не выдавая своего болезненного состояния. Но в какой-то миг, когда Татьяна шла на коньках по коридору после выступления, показалось, что в глазах у нее блестят слезы.

Татьяна Тотьмянина. Фото
Татьяна Тотьмянина. Фото: Брагина Лика

«Самочувствие у меня и правда не очень, все-таки всего две недели прошло после операции, — поделилась Тотьмянина эксклюзивно с Teleprogramma.pro. — Но так как я была заранее заявлена на такой большой праздник и, может быть, это единственная в моей жизни возможность выступить с такими великими людьми, то я приняла решение, что выйду сегодня на лед. Буквально три дня назад поняла, что смогу кататься, а до того было много вопросов – у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки».

Пара облегчила оригинальную программу, учитывая состояние Татьяны.

«Уже невозможно жить на лекарствах, поэтому сейчас справляюсь, как есть, не принимаю никаких обезболивающих. В этом месяце мне предстоит еще пара выступлений, но не более того. Хочется сконцентрироваться на здоровье и семье, и потихоньку уже отчаливать от этого берега – фигурного катания. На сегодняшний день я так устала от болячек, что мне хочется отдыха и спокойствия. Хотя, может быть пройдет пару месяцев и когда все заживет, я буду думать по-другому».

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: Брагина Лика

Напомним, что недавно Тотьмянина перенесла несколько операций на ноге, а буквально две недели назад ей удалили желчный пузырь из-за возникшей опухоли. К счастью, биопсия показала, что это доброкачественное новообразование и подозрения на онкологию не подтвердились.

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Татьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
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Тотьмянина после операции: «Я вышла на лед с торчащими из швов нитками»
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