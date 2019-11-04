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Семейные объятия: Безруков трогательно поздравил россиян с Днем народного единства

Актер разместил в личном блоге фотографию с детьми.

Семейные объятия: Безруков трогательно поздравил россиян с Днем народного единства
Сергей Безруков. Фото Global look press

Сергей Безруков трогательно поздравил россиян с Днем народного единства. В личном блоге он продемонстрировал фото со своими детьми. На снимке трехлетняя Машенька нежно обнимает своего младшего братишку Семена, которому уже через несколько дней исполнится годик.

«С Днем народного единства! Дорогие мои, хорошие! Чтобы действительно было единство и чтобы действительно был мир и согласие! Всем добра и любви!» — написал любимец публики.

«Тематическое фото очень и очень», «Сергей, будьте счастливы и продолжайте творить добро, это так нужно нам всем!», «Какие вы все милые, хочется их мне так обнять», — тут же отреагировали подписчики Безрукова.

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биография Сергея БезруковаДень народного единстваСергей Безруков
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Семейные объятия: Безруков трогательно поздравил россиян с Днем народного единства
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