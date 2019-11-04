Эксперты: кредиты и домашние животные мешают россиянам путешествовать

Туристы ответили на вопросы специалистов, почему они отказались от перелетов в 2019 году.

Домашние животные и высокая закредитованность мешает россиянам путешествовать больше. Об этом сами люди рассказали экспертам сервиса путешествий «Туту.ру». Эксперты онлайн-платформы задали 4265 респондентам вопрос – почему в этом году они предпочли остаться дома, а не повидать мир.

43% признались, что главная причина, которая не позволила им покинуть родные пенаты – это отсутствие денег. Некоторые предпочли сберечь и без того немногочисленные средства на досрочное погашение кредитов (около 6%). Около 5% людей уверенно заявили – они остались дома, потому что либо не хотели куда-то ехать, либо не смогли вырваться из-за наличия близких людей и домашних животных – и тем, и другим требуется уход.

Среди прочих причин также озвучивались «отсутствие напарников», «подвело здоровье», «помешала работа», «ремонт дома или на даче» и «не выпустили из страны». Около 25% и вовсе поспешили заявить, что для них преград не существует и они намерены полететь вновь еще до того, как закончится 2019 год.