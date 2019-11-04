НОВОСТИ

Эксперты: кредиты и домашние животные мешают россиянам путешествовать

Туристы ответили на вопросы специалистов, почему они отказались от перелетов в 2019 году.

Эксперты: кредиты и домашние животные мешают россиянам путешествовать
Фото: КП/Тимофеева Ксения

Домашние животные и высокая закредитованность мешает россиянам путешествовать больше. Об этом сами люди рассказали экспертам сервиса путешествий «Туту.ру». Эксперты онлайн-платформы задали 4265 респондентам вопрос – почему в этом году они предпочли остаться дома, а не повидать мир.

43% признались, что главная причина, которая не позволила им покинуть родные пенаты – это отсутствие денег. Некоторые предпочли сберечь и без того немногочисленные средства на досрочное погашение кредитов (около 6%). Около 5% людей уверенно заявили – они остались дома, потому что либо не хотели куда-то ехать, либо не смогли вырваться из-за наличия близких людей и домашних животных  – и тем, и другим требуется уход.

Среди прочих причин также озвучивались «отсутствие напарников», «подвело здоровье», «помешала работа», «ремонт дома или на даче» и «не выпустили из страны». Около 25% и вовсе поспешили заявить, что для них преград не существует и они намерены полететь вновь еще до того, как закончится 2019 год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашние животныеКредитыпутешествия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперты: кредиты и домашние животные мешают россиянам путешествовать
Интересно?
Поделись с друзьями: