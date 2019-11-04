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Эвелина Бледанс явилась на красную дорожку с конской колбасой

Актриса посетила премьеру фильма «Робо».

Эвелина Бледанс явилась на красную дорожку с конской колбасой
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

Эпатажная Эвелина Бледанс вместе с младшим сыном Семеном и детьми из благотворительного фонда «Мы все разные» пришла на премьеру фильма «Робо». Вместо цветов у актрисы в руках оказалась конская колбаса, сообщили на шоу «В теме» телеканала «Ю».

Вкусный подарок Бледанс вручила режиссеру фильма Сарику Андреасяну. «Цветы – это прекрасно, но они у вас уже есть. Это конская колбаса! Просто я знаю, что мужику нужно обязательно: есть колбасу и рожать таких прекрасных детей», — сказала Эвелина, показывая в сторону малышей Сарика.

Кстати, Бледанс высоко оценила фильм. Ей понравилась, что идея киноленты созвучна с названием ее фонда. «Люди все разные, но они все равно вместе», — описала ее актриса. Напомним, сюжет семейного фильма построен вокруг дружбы маленького мальчика Мити и робота.

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Эвелина Бледанс явилась на красную дорожку с конской колбасой
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