Соратник Зеленского опубликовал снимок разукрашенного лица после слухов о драке с главой СБУ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан с иронией подошел к слухам о собственной драке с главой СБУ Иваном Бакановым. Несколько дней назад украинские СМИ распространили информацию, что мужчины затеяли потасовку на Банковой улице в Киеве. Тогда же сообщалось, что Баканов якобы выбил Богдану несколько зубов. Из-за «свиста» Богдан, по уверениям журналистов, уже несколько дней не появляется на работе.

Глава офиса президента Богдан решил, что лучшая реакция в данном случае – смех. Он опубликовал в Facebook свое отретушированное фото с «разукрашенным» лицом. В кадре можно было отметить отсутствие сразу нескольких зубов у политика.

«Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь.Будешь кошкам хвосты крутить», — оставил он обращение к оппоненту.

Знакомые с Андреем Богданом люди юмор мужчины оценили. Они сравнили политика с хоккеистом Александром Овечкиным и заявили, что даже последний может позавидовать широкой улыбке соратника Зеленского. «Мужчину украшают шрамы и его враги. Остальное бижутерия», — сошлиь во мнениях они.