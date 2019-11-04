Вьетнамская полиция задержала 8 подозреваемых в деле о жуткой смерти 39 мигрантов

Полиция Вьетнама задержала 8 человек по делу о мучительной смерти 39 мигрантов из Великобритании. Напомним, 23 октября полиция обнаружила в графстве Эссекс припаркованный на улице грузовик. Когда силовики открыли дверь, они увидели внутри тела 39 человек – люди скончались от переохлаждения.

Позже выяснилось, что жертвами холода стали мигранты – они рассчитывали перебраться из Бельгии в Великобританию. Среди погибших оказались, по разным данным, 8 женщин и 31 мужчина, а также дети. Все они были гражданами Вьетнама.

Сейчас, по уточнению Sky News, местные правоохранительные органы задержали 8 человек – именно их подозревают в причастности к смерти людей. Ранее речь велась всего о двух подозреваемых. Расследование гибели вьетнамцев держит на особом контроле премьер-министр страны Нгуен Суан Фук.