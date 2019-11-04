«Жениться пока не собираюсь»: муж Лолиты поделился планами на будущее

По словам Дмитрия Иванова, он хочет разгрести ту грязь, которую на него вылила после расставания супруга.

Пятый муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов рассказал, чем планирует заниматься после расставания с супругой. Сейчас, как известно, идет бракоразводный процесс.

«Жениться пока не планирую. Надеюсь, скоро все разбирательства закончатся. Удивительно, что психолог Лолы выставляет ее жертвой. Зная Лолиту больше 10 лет, всегда считал ее мудрой», — сказал Дмитрий Иванов.

Как отметил мужчина, он вообще не любит выносить сор из избы. При этом несмотря на все сплетни вокруг своей персоны, он все равно считает прекрасным время, проведенное около звезды. Вместе они были около девяти лет. Лолиту он считает яркой женщиной и прекрасной исполнительницей.

Также Иванов опроверг слухи, что он содержал любовницу на деньги Лолиты. Сейчас, напомним, в его жизни появилась девушка, которую зовут Ольга. Как заметил Иванов, это полный бред. Никакой любовницы у него не было никогда. Новая девушка появилась в его жизни уже после расставания с Лолитой. Иванов заметил, что не собирается забирать подарки, которые делал для исполнительницы на протяжении всех лет их совместной жизни, сообщает «СтарХит».