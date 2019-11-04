Муж Лолиты рассказал о своей новой девушке

Пятый муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов заявил, что в его жизни после расставания со звездой появилась новая девушка. Ее зовут Ольга. Своих чувств к избраннице он скрывать не собирается.

«Наши первые совместные фото были сделаны на свадьбе друзей в Литве в сентябре — они и разместили их в Интернете. А желтая пресса нашла и решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно… Никто информацию проверять не стал», — сказал Дмитрий Иванов.

По его словам, неадекватно повела себя и его жена. Лолита через журналистов стала распространять грязные слухи про него. Она говорила, что любовницу он завел давно. Причем она писала мужу по ночам гадкие сообщения. Как считает Иванов, люди должны расставаться цивилизованно, а не так, как это делает Лолита. Ему не очень понятно, почему певица опустилась до оскорблений. Иванов всегда привык выстраивать конструктивный диалог.

Как сказал тренер по игре в сквош, Лолита сейчас не общается с его дочерью от предыдущих отношений Анастасией. Она просто заблокировала ее в Сети. В шоке от действий Лолиты и друзья Иванова. Как считает мужчина, исполнительнице надо принять его решение расстаться и не устраивать скандалов, сообщает «СтарХит».