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Муж Лолиты признался, что мечтал о детях от певицы

Дмитрий Иванов отметил, что они расстались в том числе и из-за отсутствия совместных наследников.

Муж Лолиты признался, что мечтал о детях от певицы
Муж Лолита назвал причины их расставания/http://globallookpress.com/

Пятый муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов заявил, что мечтал о детях от яркой исполнительницы. Она же наотрез отказывалась рожать, что в итоге и привело к разрыву отношений.

Лолита. Фото
Муж Лолиты объяснил, почему расстался с певицей/http://globallookpress.com/

Как сказал Иванов, они неоднократно пытались обсудить проблемы, которые у них копились годами, но в итоге все было безрезультатно. Как считает тренер по игре в сквош, они оба виноваты в разрыве отношений.

Как сказал Иванов, Лолите астролог нагадала, что им не суждено быть вместе. При этом, как он заверил, певице очень хотелось остаться с любимым мужчиной.

Иванов отметил, что у него больше нет чувств к Лолите Милявской. Кроме того, он в шоке от той грязи, что на него вылила Лолита после расставания. Он теперь сомневается любила ли она его когда-то по-настоящему. Иванов заметил, что сейчас нужно дождаться суда. Тогда и будет ясно, где правда, а где ложь. Устраивать шоу из своего расставания со звездой он не будет, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Лолита и Дмитрий Иванов были очень счастливы много лет. Казалось, что звезда обрела наконец-то счастье. Новость об их предстоящем разводе стала шоком для поклонников. Поговаривают, что Иванов завел любовницу, поэтому ушел от супруги.

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Муж Лолиты признался, что мечтал о детях от певицы
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